За 2024 год аэропорты Татарстана обслужили более 6 млн человек

Фото: Мария Зверева

За 2024 год аэропорты Татарстана обслужили более 6 млн человек — на 4,1% больше, чем в 2023-м. Такую цифру на пресс-конференции об итогах деятельности воздушных перевозок озвучила начальник управления транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Мария Захватова.

Наибольшее число пассажиров на прилет и вылет — более 5 млн — принял аэропорт «Казань».



В прошлом году из бюджета Татарстана просубсидировали 34 маршрута. В текущем году субсидироваться будут также 34 маршрута: 26 из Казани, пять из Бугульмы, три из Нижнекамска.

Всего в прошлом году маршрутная сеть аэропортов Татарстана насчитывала 97 направлений: 52 внутренние воздушные линии, 45 международных, добавила Захватова.

Напомним, сегодня в аэропорту Казани, а также в аэропортах Нижнекамска и Ульяновска вводили временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Ночью над территорией Татарстана сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).



Галия Гарифуллина