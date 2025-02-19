«Северсталь» оштрафовали за кричалки болельщиков против СКА

Наказаны за фразу «СКА — позор российского хоккея»

Фото: Динар Фатыхов

«Северсталь» подверглась штрафу за кричалку болельщиков «СКА — позор российского хоккея» на трибунах в Череповце. Такой вердикт вынесла Континентальная хоккейная лига (КХЛ) по итогам матча против СКА.

По ходу третьего периода встречи болельщики скандировали с трибун известное выражение: «СКА — позор российского хоккея». «Северсталь» проиграла питерцам со счетом 3:5, пропустив последнюю шайбу в пустые ворота.

— Во время матча чемпионата КХЛ «Северсталь» — СКА лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением правил поведения в спортсооружениях, на основании этого на «Северсталь» наложен штраф в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ, — говорится в заявлении лиги.

Также в КХЛ подчеркнули, что аналогичные инциденты был зафиксированы ранее в других матчах с участием СКА. В связи с этим в лиге сообщили о намерении продолжить практику наказывания клубов за подобные действия болельщиков.



Ранее кричалка «СКА — позор российского хоккея» звучала от фанатов «Спартака» во время игры с питерцами в октябре.

Зульфат Шафигуллин