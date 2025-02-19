Прокуратура защитила права несовершеннолетней работницы в Казани
Прокуратура Приволжского района Казани вмешалась в ситуацию с невыплатой зарплаты несовершеннолетней, работавшей в цветочном магазине. После обращения школьницы была проведена проверка местного предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
- Выяснилось, что работодатель не оформил трудовой договор с подростком, не издал приказ о приеме на работу и не выплатил заработанные деньги.
По результатам проверки прокуратура привлекла предпринимателя к административной ответственности. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры об установлении трудовых отношений, обязав работодателя выплатить зарплату и произвести необходимые страховые отчисления. Решение суда пока не вступило в законную силу.
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