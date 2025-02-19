Суд Татарстана оставил в СИЗО фигуранта дела о взятке в литрах
Накануне Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу на арест замначальника миграционного отдела УВД Казани Алексея Семенова. Решение по мере пресечения оставлено в силе, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.
Напомним, под стражу Семенова 31 января отправил Советский суд Казани. Полицейского обвиняют в двух преступлениях:
- По версии силовиков, он превысил полномочия, когда в 2023—2024 годах выдал в ускоренном порядке загранпаспорта 11 россиянам, не проверяя, имеются ли основания для ограничения их выезда за пределы страны, к примеру неоплаченные штрафы.
- Также силовики полагают, что Семенов в рабочем кабинете в здании на улице Чехова получил незаконное вознаграждение в виде дорогого алкоголя на общую сумму почти 37 тысяч рублей. И взятка эта передавалась за ускоренную выдачу еще 72 загранпаспортов.
Вину по предъявленным эпизодам миграционщик признал частично.
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