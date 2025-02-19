Равиль Муратов подал в суд на исполком Казани

Накануне в Кировский райсуд Казани поступил иск помощника главы Татарстана и бывшего первого вице-премьера республики Равиля Муратова. По данным «Реального времени», он просит взыскать 1,5 млн рублей с исполкома Казани и его подразделения — Комитета земельных и имущественных отношений.

Указанная сумма, по мнению истца, должна компенсировать его потери ввиду выделения казанскими властями участка в Адмиралтейской слободе. Участок был выкуплен Муратовым более 30-ти лет назад, а проблемы с ним начались относительно недавно.

Казанская природоохранная прокуратура по итогам своей проверки обнаружила — больше половины данного земельного надела в 4,9 тысяч кв. м составляет акватория Куйбышевского водохранилища и береговая защитная зона. В настоящее время в суде рассматривается иск о пересмотре границ участка с целью возврата участков воды и берега в собственность РФ. Соответчиками по этому иску признаны муниципальные власти.

Как прокомментировал сложившуюся ситуацию сам Равиль Муратов — в материале «Реального времени».