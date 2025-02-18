Власти Абхазии опровергли информацию о запрете на въезд для участников СВО

Фото: Динар Фатыхов

Пресс-служба и.о. президента Абхазии назвала дезинформацией сообщения, распространяемые в социальных сетях, о запрете на посещение республики участникам СВО. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте президента Абхазии.

— В сети распространяют фейк о запрете посещения страны участникам СВО. Это дезинформация, направленная на дестабилизацию абхазского общества. Народ и власти Республики Абхазия поддерживают цели СВО и гордятся участием бойцов из Абхазии в отстаивании стратегических интересов России. Призываем всех опираться на официальные источники и не распространять дезинформацию, — говорится в официальном заявлении пресс-службы.

Депутаты Госдумы работают над поправками в законодательство, предусматривающими освобождение от призыва на срочную военную службу граждан, добровольно заключивших контракт с Минобороны и прослуживших не менее шести месяцев в зоне СВО.

Рената Валеева