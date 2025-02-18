В России запатентован дизайн нового отечественного спорткара за семь миллионов рублей

В открытой базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилась патентная заявка на внешний дизайн родстера, разработанного подмосковной фирмой «Конструкторское бюро 7» (Bureau Seven). Модель в заявке не названа, но по приложенным эскизам легко узнается проект СN3500, пишет журнал «Авто.ру».

Спорткар на эскизах представлен без интерьера, крыши и антикрыла, которые, как сообщалось ранее, будут предлагаться в качестве опций. Однако характерные плавные обводы передней части, крупные аэродинамические накладки на бортах и массивный диффузор безошибочно идентифицируют его как CN3500.

По предварительным данным, базовая версия спорткара будет стоить около 7 млн рублей. Она будет комплектоваться атмосферным 3,5-литровым двигателем Toyota мощностью 350 л. с. В дальнейшем планируется расширение моторной гаммы за счет гибридной силовой установки с отдачей 527 л. с., которая потребует доплаты в 4 миллиона рублей.

Bureau Seven уже принимает предварительные заказы на CN3500. На 2025 год, по данным компании, осталось доступно только семь свободных машин. Дата начала массовой сборки спорткаров пока не объявлена.

Рената Валеева