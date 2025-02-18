«Ак Барс» и ТНВ возвратят татароязычные трансляции хоккейных матчей

Первым матчем станет игра между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком»

Фото: Динар Фатыхов

Хоккейный клуб «Ак Барс» и телеканал ТНВ возобновляют прямые трансляции матчей КХЛ с участием казанской команды с комментариями на татарском языке.

Все игры до конца сезона 2024/25 будут транслироваться на международном спутниковом телеканале «ТНВ-Планета», вещающем круглосуточно на татарском языке.

Первые татароязычные трансляции матчей «Ак Барса» появились в эфире в чемпионском сезоне 2017/18. С 2022 по 2025 год трансляции не проводились.

Первым матчем после перерыва, который будет транслироваться на татарском языке, станет игра между двумя татарстанскими командами — «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Встреча в Нижнекамске состоится 18 февраля в 19.00. Комментировать матч будут Рамиль Шарафиев и Газинур Файзуллин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Исполнительный директор ХК «Ак Барс» Мансур Усманов отметил, что за команду болеют не только в Татарстане и России, но и во всем мире. По его словам, за пределами страны за «Ак Барс» переживают именно этнические татары, для которых команда является «символом национальной гордости и прямым контактом с родными корнями».

Генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов подчеркнул, что возвращение трансляций хоккея на татарском языке — это «ответ на огромный запрос со всех регионов России, и особенно от татарских автономий, которые хотят болеть за «Ак Барс» и слышать родной язык».



Рената Валеева