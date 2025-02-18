В Татарстане руководителя двух компаний подозревают в уклонении от уплаты налогов на 299 млн

Фото: Динар Фатыхов

Следственное управление СК России по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя двух компаний, ООО «ВДДС» и ООО «НУР-1», по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По данным источников «Реального времени», речь идет о Равиле Садыкове.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год подозреваемый, внося заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с 26 контрагентами в налоговые декларации, уклонился от уплаты НДС на общую сумму, превышающую 299 млн рублей.

В дальнейшем злоумышленник перевел более 125 млн рублей на счета своих родителей, зарегистрированных в качестве ИП, и обналичил средства.

С целью легализации полученных незаконным путем денежных средств руководитель компаний застраховал жизнь своей сожительницы на сумму 100,5 млн рублей, а также приобрел шесть автомобилей общей стоимостью более 25 млн рублей, оформив право собственности на них на эту же женщину. Ведется следствие.

Рената Валеева