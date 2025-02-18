В Татарстане почтовую работницу осудили за кражу более 337 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Арском районе Татарстана суд признал 41-летнюю женщину виновной в краже из почтового отделения, где она работала. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Прокуратура поддержала обвинение по делу, согласно которому с апреля по июль 2024 года обвиняемая похитила более 250 тыс. рублей из кассы и товарно-материальные ценности на сумму свыше 87 тыс. рублей. Общий ущерб составил более 337 тыс. рублей.

Женщина признала свою вину и частично возместила ущерб. Потерпевшая сторона подала иск на оставшуюся сумму. Суд приговорил виновную к штрафу в 20 тыс. рублей и удовлетворил гражданский иск.

Анастасия Фартыгина