Тренер «Ак Барса» Тертышный поделился ожиданиями от матча с «Нефтехимиком»

Тренер «Ак Барса» Алексей Тертышный поделился ожиданиями от матча в Нижнекамске с «Нефтехимиком» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По словам тренера, команде надо сконцентрироваться на моментах при игре без шайбы.

Тертышный считает, что «Ак Барс» стал пропускать чаще из-за невынужденных ошибок игроков.

— В последних играх мы стали чаще пропускать голы из-за ошибок, невынужденных потерь. Дарим соперникам легкие голы, потом приходится отыгрываться, теряем концентрацию и целостность игры. Надо правильно сыграть в обороне, делаем на этом акцент. Во всех играх у нас достаточно моментов, голевых ситуаций, нужно их реализовывать. Если соперник отдаляется от нас, то такие голы позволят к нему приблизиться, сравнять счет, а затем и победить. Надо сконцентрироваться при игре без шайбы, — приводит слова Тертышного пресс-служба клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» проиграл три последних матча подряд в чемпионате — «Торпедо» (1:5), «Салавату Юлаеву» (0:3) и «Авангарду» (2:6). Из-за трехматчевой серии без побед команда Анвара Гатиятулина опустилась на четвертое место в Восточной конференции.

Матч между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» пройдет 18 февраля в Нижнекамске. В прямом эфире встречу покажет телеканал ТНВ в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин