В Татарстане запустили горячую линию для участников СВО и их семей
Прокуратура Татарстана объявила о запуске горячей линии, предназначенной для оказания помощи и поддержки участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
- Горячая линия будет работать в течение всего февраля.
Позвонить можно в будние дни с 9.00 до 18.00. Все желающие могут обратиться по телефону: 8 (843) 291-18-22.
Накануне в Северодонецк Луганской области отправили гуманитарный груз, собранный сотрудниками Минэкологии Татарстана. Бойцам закупили нательное белье, теплые перчатки, шапки с балаклавой и без нее, влажные салфетки и полотенца.
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