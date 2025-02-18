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В Татарстане запустили горячую линию для участников СВО и их семей

09:54, 18.02.2025
В Татарстане запустили горячую линию для участников СВО и их семей
Фото: Максим Платонов

Прокуратура Татарстана объявила о запуске горячей линии, предназначенной для оказания помощи и поддержки участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

  • Горячая линия будет работать в течение всего февраля.

Позвонить можно в будние дни с 9.00 до 18.00. Все желающие могут обратиться по телефону: 8 (843) 291-18-22.

Накануне в Северодонецк Луганской области отправили гуманитарный груз, собранный сотрудниками Минэкологии Татарстана. Бойцам закупили нательное белье, теплые перчатки, шапки с балаклавой и без нее, влажные салфетки и полотенца.

Анастасия Фартыгина

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