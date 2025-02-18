Глава РФПИ: «Санкции ударили по США больше, чем по России»

Фото: Татьяна Демина

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сделал ряд заявлений по итогам переговоров между Россией и США, проходящих в Эр-Рияде. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Он заявил, что администрация президента Байдена вводила в заблуждение о реальном состоянии российской экономики и подчеркнул, что совместные проекты могут сделать экономики обеих стран более успешными.

Дмитриев заявил, что санкции, введенные против России, оказали более серьезное воздействие на экономику США, чем на российскую. Он добавил, что политика сдерживания России провалилась и многие американские компании потеряли свои позиции на российском рынке. Дмитриев также уточнил, что тема «Северных потоков» в ходе встреч не обсуждалась.

В ходе текущих переговоров США проявляют готовность выслушать и понять озабоченности России, чего не было ранее. Глава РФПИ выразил надежду на прогресс в переговорах в ближайшие 2-3 месяца и подчеркнул важность перехода к совместным проектам, включая сотрудничество в Арктике.

По данным РФПИ, общие убытки американских компаний достигли 324 млрд долларов.

123 млрд потерял сектор IT и медиа;

94 млрд — потребительский сектор и здравоохранение;

71 млрд — финансовые компании;

26 млрд — промышленность;

10 млрд — энергетика.

Напомним, что на переговоры прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют:

госсекретарь Марко Рубио;

советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц;

спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Анастасия Фартыгина