В России могут разрешить женщинам кормить грудью в общественных местах

Фото: Мария Зверева

В Госдуме ведется работа над законодательным закреплением права женщин кормить грудью ребенка в любом общественном месте. Об этом сообщила первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

— Очень хочется прописать [в законе], что никто не может запретить, выгнать или помешать женщине кормить грудью своего ребенка в общественном месте. Право женщины выбирать, где кормить, оно не должно быть ограничено тем, что в общественном месте не оборудована комната для кормления ребенка, — заявила Буцкая в эфире своего телеграм-канала.

По словам депутата, в России наблюдается ориентация на поддержку семьи, поэтому недопустимы ситуации, когда кормящую женщину выгоняют из общественных заведений.

— Надо подумать, как помочь, как предоставить те условия, чтобы ей было комфортно, — подчеркнула она.

Также в Госдуме готовится законопроект, обязывающий работодателей оборудовать помещения для кормления детей в возрасте до полутора лет. Об этом сообщила ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.



Анастасия Фартыгина