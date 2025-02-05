В Госдуме разработают законопроект о комнатах для кормления детей на работе

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуме готовится законопроект, обязывающий работодателей оборудовать помещения для кормления детей в возрасте до полутора лет. Об этом сообщила ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

— Законопроект, вносящий изменения в ТК РФ в части создания обязательных помещений для кормления ребенка в возрасте до полутора лет находится на доработке. По окончании работ мы будем готовы представить его правительству РФ и, в случае получения положительного заключения, будем рассматривать на уровне Государственной думы, — заявила Буцкая.

Первоначальная версия законопроекта предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс, обязывая работодателя обеспечивать и оборудовать помещение для кормления ребенка в возрасте до полутора лет, если это предусмотрено трудовым или коллективным договором, соглашением. При этом при оборудовании такого помещения должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его разработка направлена на совершенствование законодательства в части регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. В настоящее время женщины с детьми до полутора лет имеют право на дополнительные перерывы для кормления.

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Рената Валеева