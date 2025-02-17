Правящая партия Грузии намерена принять закон об иноагентах, аналогичный американскому

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» намерена внести на рассмотрение в парламент законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который, по словам исполнительного секретаря партии Мамуки Мдинарадзе, является аналогом американского закона Foreign Agents Registration Act (FARA).

— На текущей неделе будет инициирован законопроект, аналогичный американскому «Фара», закон о прозрачности... Он будет слово в слово переведен с американского, — заявил Мдинарадзе на брифинге.

Ранее закон уже был принят 14 мая, после чего экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на него вето, но парламенту удалось его преодолеть.



— Этот закон по своей сути, по своему духу — российский закон, который противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам и тем самым представляет собой препятствие на нашем европейском пути, — говорила она.

Рената Валеева