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Правящая партия Грузии намерена принять закон об иноагентах, аналогичный американскому

20:34, 17.02.2025
Правящая партия Грузии намерена принять закон об иноагентах, аналогичный американскому
Фото: скриншот из видео «Как выглядит флаг Грузии?» с канала «Ответчик-эксперименты»

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» намерена внести на рассмотрение в парламент законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который, по словам исполнительного секретаря партии Мамуки Мдинарадзе, является аналогом американского закона Foreign Agents Registration Act (FARA).

— На текущей неделе будет инициирован законопроект, аналогичный американскому «Фара», закон о прозрачности... Он будет слово в слово переведен с американского, — заявил Мдинарадзе на брифинге.

Ранее закон уже был принят 14 мая, после чего экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на него вето, но парламенту удалось его преодолеть.

— Этот закон по своей сути, по своему духу — российский закон, который противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам и тем самым представляет собой препятствие на нашем европейском пути, — говорила она.

Рената Валеева

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