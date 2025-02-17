Казанский жировой комбинат выплатит 11 млн рублей за загрязнение сточными водами
Казанский жировой комбинат (КЖК) обязан выплатить 11 млн рублей за сброс канализационных сточных вод в Лаишевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.
В ноябре 2023 года, после обращения местных жителей, инспекторы Центрального управления Минэкологии провели проверку в Лаишевском районе и выявили факт сброса сточных вод. Отобранные пробы сточной воды и почвы показали превышения допустимых концентраций хлоридов, сульфатов и нефтепродуктов.
На основании проведенного анализа ущерб, нанесенный почвам, был оценен почти в 11 млн рублей. Минэкологии обратилось с иском в Арбитражный суд Татарстана, который удовлетворил исковое заявление.
Казанский жировой комбинат не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляцию в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Однако апелляционная жалоба КЖК была оставлена без удовлетворения.
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