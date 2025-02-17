Россия и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения

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Россия и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Подписание соглашения состоялось в Абу-Даби в рамках первого заседания Российско-Эмиратского финансового диалога на уровне министров финансов, в котором приняли участие министр финансов России Антон Силуанов и государственный министр финансов ОАЭ Мухаммед бен Хади аль-Хусайни.

— В завершение финансового диалога состоялось торжественное подписание межправительственного соглашения об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения, — говорится в сообщении.

По мнению Минфина, данное соглашение будет способствовать стимулированию торговли, росту взаимных инвестиций, а также созданию благоприятной среды для ведения бизнеса и работы граждан обеих стран.

— Команды минфинов проделали масштабную работу, чтобы учесть интересы обеих сторон и сформировать условия для обоюдного привлечения инвестиций и устранения двойного налогообложения юридических и физических лиц, — отметил Антон Силуанов.

В ходе встречи стороны также обменялись опытом внедрения технологий искусственного интеллекта в бюджетные процессы и обсудили современные тенденции развития международного налогового сотрудничества.

Следующее заседание Российско-Эмиратского финансового диалога запланировано к проведению в России в 2026 году.

Рената Валеева