В Советском районе Казани временно отключат воду из-за работ на водопроводе

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Жители ряда домов в Советском районе Казани временно останутся без водоснабжения в связи с проведением работ по переврезке участка водопровода от станции метро «Фучика» до станции «Сахарова». Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Отключение воды продлится с 9.00 20 февраля до 9.00 21 февраля. В этот период водоснабжение будет прекращено по следующим адресам:

ул. Минская, 11, 11/1, 11/5, 11/6, 32, 32а, 34;

ул. Ноксинский Спуск, 9, 11, 13, 15;

ул. Юлиуса Фучика, 96, 96/1, 98, 98/1, 98а, 98а/1, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 108а, 108б, 108в, 110, 110 корп.1,2; 110а, 110б, 135, 141, 141а, 141б, 143, 143а,145, 145а, 145б.

Рената Валеева