Мераби Уридия: «После расставания с «Рубином» меня накрыла депрессия»

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Черноморца» Мераби Уридия рассказал историю своего расставания с «Рубином» в прошлом сезоне. Казанский клуб расторг контракт с футболистом в одностороннем порядке уже после закрытия трансферного окна.

По словам Уридии, его накрыла депрессия из-за несправедливого отношения со стороны «Рубина».

— Я добрался до РПЛ только в 30 лет и сделал это со своим родным «Рубином». После болезненного расставания с клубом в прошлом году меня накрыла депрессия. Я сидел дома, никуда не выходил, почти ни с кем не общался. Настолько сильно меня прибила эта несправедливость. Сейчас, слава Богу, все нормально. Злости ни на кого уже не осталось. Раз мне были даны такие испытания, значит, их нужно было пройти, — сказал Уридия в интервью Sport24.

Уридия дважды за карьеру выступал в «Рубине». В первый раз футболист провел в казанской команде с 2011 по 2016 год, выступая за молодежную команду и в аренде в других клубах. В 2023-м вернулся в Казань, где помог «Рубину» выиграть Первую лигу и выйти в Премьер-лигу.



Клуб разорвал контракт с Уридией в одностороннем порядке, нарушив права футболиста. Игрок обратился в контролирующие органы, но в итоге дело было разрешено обоюдным согласием сторон.

Зульфат Шафигуллин