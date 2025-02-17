В Татарстане завершили дело против организатора мошеннической схемы на 121 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу 33-летнего Павла Миронова, который обвиняется в организации преступного сообщества и мошенничестве. Он был задержан после того, как скрылся от правоохранительных органов и депортирован из Индонезии в Россию.

Следствие установило, что с февраля 2017 года по октябрь 2021 года Миронов, действуя в составе группы, создал преступное сообщество в Казани.

Участники группы под видом обучения финансовой грамотности и предоставления брокерских услуг осуществляли незаконную деятельность на рынке «Форекс» и криптобиржах. В результате их действий более 102 пострадавших лишились 121 млн рублей.

На имущество обвиняемого, включая автомобиль и квартиру, наложен арест. Уголовное дело передано в Вахитовский районный суд Казани для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина