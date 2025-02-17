Тренер «Ак Барса» Гатиятулин объяснил причину трех поражений подряд

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин нашел объяснение трем поражениям казанской команды подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). По словам рулевого казанцев, игроки потеряли чувство гола.

— В последних матчах потеряли чувство гола, от этого появилась нервозность в действиях, несвоевременные передачи, некачественные броски. За весь сезон это второй раз, когда мы уступаем в третий раз подряд. Впереди важные матчи, и для нас тоже важно понимать, как команда реагирует на такие ситуации, через такое тоже важно пройти. Будем работать, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В воскресенье «Ак Барс» разгромно проиграл «Авангарду» в Омске со счетом 2:6. Для команды Анвара Гатиятулина поражение стало третьим подряд в чемпионате. Ранее казанцы уступили дома «Торпедо» (1:5) и в Уфе «Салавату Юлаеву» (0:3).

После трех поражений подряд «Ак Барс» опустился на четвертое место в Восточной конференции КХЛ. В активе казанцев осталось 72 очка в 55 матчах. «Барсы» отстают от лидирующего «Трактора» на шесть баллов.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 18 февраля в Нижнекамске с «Нефтехимиком» в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин