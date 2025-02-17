Сегодня утром в Татарстане ожидается до -19 градусов, днем — до -14 градусов

Днем в отдельных районах слабая метель

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег, днем местами. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в отдельных районах слабая метель. Ветер юго-западный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром похолодает до -11... -16 градусов, при прояснениях до -19 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от -9 до -14 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани днем ожидается от -12 до -14 градусов. Местами возможен небольшой снег.

Галия Гарифуллина