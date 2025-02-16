Песков: разговор Путина и Трампа был доброжелательным с обеих сторон

Тон телефонного разговора президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, был конструктивным. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

— Конструктивный, рабочий, доброжелательный, — сказал он.

На уточняющий вопрос о том, был ли разговор доброжелательным с обеих сторон, Песков ответил утвердительно.

— Обычно президент ведет телефонные разговоры и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов, — добавил пресс-секретарь.

Напомним, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным 12 февраля. Разговор длился полтора часа.



Елизавета Пуншева