Маргарет Беттс возглавила экранизацию бестселлера Тейлор Дженкинс Рейд «Семь мужей Эвелин Хьюго»
Netflix приобрел права на экранизацию в 2022 году, но активная работа над проектом началась позже
Netflix утвердил нового режиссера экранизации романа Тейлор Дженкинс Рейд «Семь мужей Эвелин Хьюго», пишет издание Variety. Вместо Лесли Хэдланд проект возглавит Маргарет Беттс. Она также займется сценарием вместе с Лиз Тайглаар. Беттс известна работой над юридической драмой «Погребение» с Джейми Фоксом и Томми Ли Джонсом, а также фильмом «Послушница». Тайглаар работала над сериалами «Прекрасные мелочи» и «И повсюду тлеют пожары».
Фильм основан на романе Тейлор Дженкинс Рейд, опубликованном в 2017 году. История рассказывает о голливудской актрисе, которая в конце жизни соглашается дать интервью неизвестной журналистке. Во время беседы она раскрывает правду о своих семи браках, а также делится секретами индустрии, скандалами и предательствами.
Netflix приобрел права на экранизацию в 2022 году, но активная работа над проектом началась позже. Поклонники книги долго обсуждали возможное участие Джессики Честейн в роли Эвелин Хьюго, но актриса опровергла эти слухи. Кастинг пока не объявлен.
Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.