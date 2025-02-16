Маргарет Беттс возглавила экранизацию бестселлера Тейлор Дженкинс Рейд «Семь мужей Эвелин Хьюго»

Netflix приобрел права на экранизацию в 2022 году, но активная работа над проектом началась позже

Фото: Реальное время

Netflix утвердил нового режиссера экранизации романа Тейлор Дженкинс Рейд «Семь мужей Эвелин Хьюго», пишет издание Variety. Вместо Лесли Хэдланд проект возглавит Маргарет Беттс. Она также займется сценарием вместе с Лиз Тайглаар. Беттс известна работой над юридической драмой «Погребение» с Джейми Фоксом и Томми Ли Джонсом, а также фильмом «Послушница». Тайглаар работала над сериалами «Прекрасные мелочи» и «И повсюду тлеют пожары».

Фильм основан на романе Тейлор Дженкинс Рейд, опубликованном в 2017 году. История рассказывает о голливудской актрисе, которая в конце жизни соглашается дать интервью неизвестной журналистке. Во время беседы она раскрывает правду о своих семи браках, а также делится секретами индустрии, скандалами и предательствами.

Netflix приобрел права на экранизацию в 2022 году, но активная работа над проектом началась позже. Поклонники книги долго обсуждали возможное участие Джессики Честейн в роли Эвелин Хьюго, но актриса опровергла эти слухи. Кастинг пока не объявлен.

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Екатерина Петрова