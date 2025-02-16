«Ак Барс» сыграет в Омске с «Авангардом» в матче КХЛ

«Барсы» проиграли оба очных поединка омичам в сезоне

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» сыграет в Омске с «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина проиграла две игры подряд перед встречей с омичами.

«Ак Барс» опустился на четвертое место в Восточной конференции после поражения от «Салавата Юлаева» (0:3) в Уфе. В активе казанской команды осталось 72 балла, до второй строчки, которую уфимцы делят с «Автомобилистом», — 1 очко. В случае победы в Омске «Ак Барс» гарантирует себе выход в плей-офф КХЛ досрочно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Авангард» идет шестым в турнирной таблице Востока с 64 очками в 55 матчах. Команда Ги Буше выиграла три последние игры в чемпионате с общим счетом 14:4.

В очном противостоянии в истории КХЛ по количеству побед лидирует «Ак Барс» — 46 против 37 у омичей. При этом «Авангард» победил в обоих матчах в нынешнем сезоне — 4:1, 3:1.

В прямом эфире игру из Омска покажет телеканал ТНВ в 14.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин