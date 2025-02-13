Кремль формирует переговорную группу для диалога с США по Украине

Фото: Анастасия Фартыгина

Россия начала процесс формирования группы переговорщиков для обсуждения отношений с США, в частности ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что окончательное решение о составе группы будет объявлено позже.

Песков подтвердил, что работа по созданию группы уже начата и что президент Владимир Путин примет соответствующие решения в ближайшее время. На вопрос о возможном руководителе группы пресс-секретарь не стал давать конкретные имена, заявив, что информация будет предоставлена после утверждения состава.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Москвы и Вашингтона к переговорам по урегулированию конфликта в Украине. Он назначил своих представителей для ведения диалога, включая госсекретаря Марко Рубио и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Анастасия Фартыгина