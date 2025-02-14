Мошенник из Ростова-на-Дону получил срок в Казани за обман родственников

Фото: Динар Фатыхов

Суд Ново-Савиновского района Казани приговорил 45-летнего жителя Ростова-на-Дону к 1,5 года лишения свободы за мошенничество в крупном размере, сообщила прокуратура района. Мужчина признан виновным в том, что, взяв на себя функции адвоката, обманул родственников своего подзащитного.

По данным следствия, летом 2021 года злоумышленник под предлогом необходимости лечения и конвоирования в больницу подзащитного получил от его родственников 825 тыс. рублей. Однако на самом деле ни конвоирования, ни лечения не было, и адвокат воспользовался деньгами по своему усмотрению.

Обвиняемый признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб. Суд учел это обстоятельство при назначении наказания. Приговор в законную силу пока не вступил.

Анастасия Фартыгина