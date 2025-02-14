Набережные Челны подвели итоги года: объем отгруженной продукции достиг рекордных 784 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

По итогам 2024 года объем отгруженной продукции в Набережных Челнах достиг 784 млрд рублей. Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев на заседании городского совета.

По данным главы исполкома, объем привлеченных инвестиций в экономику города за прошлый год составил 91,5 млрд рублей.

Значительный вклад в экономику города вносит малый и средний бизнес. Как напомнил мэр, МСП формирует около трети экономического потенциала Набережных Челнов и обеспечивает более 45% налоговых поступлений в городской бюджет.

По итогам 2024 года Набережные Челны наградили как лучший муниципалитет, занимающийся инвестиционной деятельностью, в Татарстане.

Рената Валеева