Набережные Челны подвели итоги года: объем отгруженной продукции достиг рекордных 784 млрд рублей
По итогам 2024 года объем отгруженной продукции в Набережных Челнах достиг 784 млрд рублей. Об этом заявил мэр города Наиль Магдеев на заседании городского совета.
По данным главы исполкома, объем привлеченных инвестиций в экономику города за прошлый год составил 91,5 млрд рублей.
Значительный вклад в экономику города вносит малый и средний бизнес. Как напомнил мэр, МСП формирует около трети экономического потенциала Набережных Челнов и обеспечивает более 45% налоговых поступлений в городской бюджет.
По итогам 2024 года Набережные Челны наградили как лучший муниципалитет, занимающийся инвестиционной деятельностью, в Татарстане.
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