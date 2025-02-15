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В фирме «Челны-Лифт» обновился состав учредителей

16:49, 15.02.2025
В фирме «Челны-Лифт» обновился состав учредителей
Предприятием долгие годы руководил Михаил Подсекаев, почетный работник ЖКХ России и заслуженный работник ЖКХ Татарстана (слева от раиса РТ). Фото: скриншот сайта ООО "Челны-Лифт"

В компании «Челны-Лифт» изменился состав учредителей. Предприятием на пару владели Михаил (52%) и Иван (48%) Подсекаевы. С 10 февраля доля последнего была переписана на само общество.

Напомним, фирма работает 54 года. Она обслуживает более 3 400 лифтов в Набережных Челнах, Нижнекамске, Азнакаево, Заинске, Менделеевске и других населенных пунктах восточной части Татарстана.

За последние пять лет наибольшую выручку челнинские лифтовики показали в 2022 году — 70,8 млн рублей, но в 2024-м она упала в разы — до 9,4 млн. Кроме того, последние два года оказались для компании убыточными.

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