Синоптики назвали оптимальный срок «переобувки» для казанцев

Фото: Максим Платонов

Водителям Казани стоит задуматься о смене зимней резины на летнюю в середине апреля. Такой прогноз озвучили синоптики «Яндекс погоды», пишет ТАСС.

По данным специалистов, оптимальное время для «переобувки» автомобиля зависит от региона. Раньше всех это смогут сделать жители Краснодара, уже в середине марта.

— Ближе к концу марта вопрос смены шин будет актуален для Ростова-на-Дону, на рубеже марта и апреля — для Волгограда и Воронежа, в начале апреля — для Самары. В середине апреля переобуть авто потребуется водителям Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и Челябинска, ближе к концу апреля — Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска и Новосибирска, — рассказали синоптики.

Позже всех к смене шин в этом сезоне стоит готовиться жителям Красноярска и Перми — между апрелем и маем.

Но при покупке нового комплекта водители столкнутся с новым рынком покрышек, об этом «Реальному времени» сообщили в магазинах по продаже шин и дисков.

Рената Валеева