Житель Чистополя взял кредит под залог квартиры матери, «инвестируя» в сомнительный проект

Фото: Динар Фатыхов

В Чистопольском районе Татарстана возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой аферистов стал 33-летний местный житель, решивший быстро заработать на инвестициях. Об этом пишет пресс-служба МВД республики.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По его словам, в прошлом году он увидел в интернете объявление о быстром заработке. Связавшись по указанному номеру, он получил консультацию о выгодном инвестировании: вложи 700 тыс. рублей и через 10 дней получи 5 млн рублей.

Поверив обещаниям, мужчина оформил займ на сумму 700 тыс. рублей под залог квартиры своей матери и перевел деньги на счет, предоставленный «консультантом». Несмотря на то, что обещанный доход так и не появился, мужчина продолжал верить уверениям консультанта о надежности инвестиционного фонда.

Лишь спустя год потерпевший осознал, что ни прибыли, ни возврата вложенных средств он не получит, и обратился в полицию. МВД по Чистопольскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).



Ранее в Чистопольском районе Татарстана 18-летняя студентка колледжа стала жертвой телефонных мошенников, потеряв 313 тысяч рублей.

Рената Валеева