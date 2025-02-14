«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в шестой раз за сезон

«Ак Барс» сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым» в шестом «зеленом дерби» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина выиграла три последних очных поединка.

«Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции с 72 очками в 53 матчах. В последней игре чемпионата казанцы дома проиграли «Торпедо» со счетом 1:5. «Барсы» прервали свою пятиматчевую победную серию.

«Салават Юлаев» идет третьим на Востоке, отставая от «Ак Барса» на один балл. Перед игрой с казанцами «юлаевцы» в гостях уступили «Куньлуню» со счетом 2:4.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В преддверии «зеленого дерби» тренерский штаб «Салавата Юлаева» вывел нападающего Джоша Ливо из списка травмированных. Лучший бомбардир нынешнего чемпионата получил травму в игре с «Ак Барсом» в конце января.

Всего в истории КХЛ «зеленое дерби» было проведено 102 раза. «Ак Барс» лидирует по числу побед в противостоянии с «Салаватом Юлаевым» — 54 против 48 у уфимцев. В текущем сезоне команды побеждают в очных поединках исключительно дома. «Салават Юлаев» дважды победил в Уфе, а «Ак Барс» забрал все матчи в Казани.

В прямом эфире матч покажут телеканалы ТНВ и БСТ в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин