Минцифры разработало требования к маркировке литературы с упоминанием наркотиков

Маркировке подлежат книги, изданные после 1 августа 1990 года

Фото: Динар Фатыхов

Министерство цифрового развития подготовило проект приказа с правилами маркировки книг, которые содержат информацию о наркотиках. Новый порядок вводит требования к оформлению предупреждений и определяет, кто отвечает за маркировку. Закон о маркировке таких произведений принят в августе 2024 года. Нарушение правил грозит юридическим лицам штрафами до 600 тыс. рублей.

Под обязательную маркировку попадут книги, включенные в специальный перечень. Он утверждается Минцифры и охватывает произведения, где информация о наркотиках — это часть художественного замысла. Это касается сведений о способах изготовления, хранения и потребления наркотических и психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров. Маркировке подлежат книги, изданные после 1 августа 1990 года. Обязанность нанесения предупреждений возлагается на издателей и распространителей, включая книжные магазины и ярмарки.

Текст маркировки должен содержать предупреждение: «Содержит информацию о наркотических или психотропных веществах, употребление которых опасно для здоровья. Их незаконный оборот влечет уголовную ответственность». Кроме текста, требуется специальный графический знак — восклицательный знак в треугольнике. Размер текстового предупреждения — не менее 5% площади обложки. Цвет знака и шрифта должен быть контрастным по отношению к фону обложки. Маркировка должна быть выполнена типографским способом или нанесена стикером. В аудиокнигах информация о маркировке должна быть указана в библиографической карточке на сайте распространителя.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года. Разработка порядка маркировки поручена Министерству культуры (для произведений искусства) и Министерству цифрового развития (для литературы). В декабре 2024 года Министерство культуры предложило поправки в свое положение, уточняющие его полномочия в сфере маркировки. А 6 февраля 2025 года правительство утвердило постановление, которое закрепляет за министерством эти обязанности.

Инициатива по маркировке книг связана с мерами по усилению контроля за информацией о наркотиках. В марте 2023 года правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, направленных на борьбу с их пропагандой. Эти документы включали поправки в законодательство о наркотических средствах, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Президент России подписал закон, запрещающий пропаганду наркотиков в литературе и искусстве, 8 августа 2024 года.

Весной представители книжной индустрии высказали сомнения относительно технического исполнения этих требований.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова