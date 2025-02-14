Сегодня в Татарстане ожидается до -10 градусов
Утром в отдельных районах туман
Сегодня в Татарстане будет облачно. Местами возможен небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 5—10 м/с, днем местами с порывами до 13 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани днем ожидается от -6 до -8 градусов. Местами небольшой снег.
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