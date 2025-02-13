Песков: дата послания Путина Федеральному собранию еще неизвестна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата послания Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена и в конце февраля оно не состоится. Ранее предполагалось, что президент выступит с посланием в конце зимы или весной 2025 года.

— Нет, она пока не определена. В конце февраля оно не состоится, — заявил Песков журналистам.

Традиционно в ежегодном обращении к Федеральному собранию глава государства дает оценку текущей ситуации в стране и обозначает приоритетные задачи на будущее. Исключением стал 2022 год, когда послание было перенесено на 2023-й.

В прошлом году Владимир Путин выступил с посланием 29 февраля. Это выступление стало самым продолжительным в истории (2 часа 6 минут) и было посвящено, в частности, созданию пяти новых национальных проектов: «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Экономика данных».

Рената Валеева