Эксперт призвал КХЛ наказать вратарей «Ак Барса» за драку после игры

Фото: Динар Фатыхов

Экс-директор «Амура» и «Адмирала» Александр Филиппенко призвал наказать вратарей «Ак Барса» Амира Мифтахова и Тимура Билялова за драку после игры с «Торпедо» (1:5). Инцидент произошел на послематчевом рукопожатии с игроками соперника в Казани.

Эксперт полагает, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) должна отреагировать на драку Мифтахова с вратарем «Торпедо» Иваном Кульбаковым.

— Меня удивляет, что этот отвратительный инцидент пока остался без внимания со стороны Лиги. Разве что кто-то свалил с больной головы на здоровую — и предложил отменить послематчевые рукопожатия, которыми всегда славился наш хоккей. Абсурд! Должна быть реакция со стороны КХЛ? А разве в этом есть какие-то сомнения? — сказал Филиппенко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также эксперт добавил, что у него есть вопросы к руководству «Ак Барса». Филиппенко считает произошедшее репутационным ударом для клуба. По его мнению, подобного не случалось при прежнем главном тренере команды Зинэтуле Билялетдинове.



— Во времена Зинэтулы Билялетдинова у «Ак Барса» была не только чемпионская, но и джентльменская репутация, это был образцовый спортивный клуб. А сегодня у «барсов», к сожалению, парад ЧП. Сначала у одного игрока прямо во время матча на льду из формы вываливается мобильный телефон, теперь получаем вратарские истерики. В хоккее есть понятие кармы. Без правильной кармы Кубки не выигрываются, — сказал Филиппенко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Драка Мифтахова с Кульбаковым случилась на рукопожатии после игры «Ак Барса» и «Торпедо» в Казани. Вратарей разнимали остальные игроки обеих команд, в том числе запасные голкиперы Тимур Билялов и Иван Бочаров. Позже Мифтахов объяснил, что таким образом заступился за партнера по «Ак Барсу» Никиту Дыняка, которому Кульбаков ударил клюшкой во время игры.



Гендиректор «Торпедо» Александр Харламов после матча заявил, что КХЛ необходимо пересмотреть вопрос рукопожатия игроков во время регулярного чемпионата.

Зульфат Шафигуллин