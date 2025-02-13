ГАИ задержала пьяного водителя после опасной гонки по Казани

Фото: Динар Фатыхов

В Казани сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль Jac, который двигался по улице Ленинградской с явными признаками неустойчивости. Попытка инспекторов остановить машину привела к тому, что водитель проигнорировал требование и увеличил скорость, начав скрываться. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе преследования нарушительница проехала на красный сигнал светофора и нарушила дорожный знак «Въезд запрещен», совершив поворот на односторонней дороге в противоположном направлении. Это создало серьезную угрозу для других участников дорожного движения.

На улице Максимова водителю не удалось справиться с управлением, и она врезалась в припаркованный Nissan Juke, после чего ее автомобиль отбросило на металлический забор. Попытавшись скрыться с места происшествия, 22-летняя жительница Казани была задержана сотрудниками ГИБДД.

При освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения у нее было зафиксировано 0,769 мг/л.

В отношении водителя составлены несколько административных материалов, включая управление транспортным средством в состоянии опьянения и неподчинение требованиям полиции. Автомобиль помещен на специализированную стоянку, а нарушительница доставлена в ближайший отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Анастасия Фартыгина