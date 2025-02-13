Мишустин назначил Минниханова в комиссию по развитию физкультуры и спорта

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении Рустама Минниханова, главы Татарстана, в состав правительственной комиссии, занимающейся реализацией государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Документ опубликовали на официальном сайте правовых актов.

В соответствии с ним, Минниханов стал частью команды, ответственной за выполнение задач, определенных в рамках комплексной государственной программы. В сообщении уточняется, что назначение произошло в соответствии с пунктом 3 постановления правительства России, касающегося создания данной комиссии.

Напомним, что Минниханов стал членом обновленного состава президиума Госсовета России, утвержденного президентом Владимиром Путиным. Минниханов также возглавляет комиссию по направлению «Инфраструктура для жизни».



Анастасия Фартыгина