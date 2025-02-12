Бастрыкину представят отчет о расследовании инцидента в нижнекамской школе

В Следкоме России продолжается расследование инцидента, произошедшего в одной из школ Нижнекамска в сентябре прошлого года, когда ученик нанес удары младшекласснице. Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК (халатность) и находится на контроле следственных органов Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В соцсетях появилась информация о том, что мать пострадавшей девочки обратилась за помощью к юристу, который, по ее словам, обманул ее на значительную денежную сумму в связи с инцидентом.

В ответ на эти события председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Татарстану Марату Дулкарнаеву подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела и о действиях юриста, подозреваемого в противоправных поступках.

Анастасия Фартыгина