В 2024 году россияне покупали художественную литературу в три раза чаще, чем нон-фикшн

Наибольшей популярностью пользовались классические и современные романы

Фото: Екатерина Петрова

В 2024 году около 700 тыс. россиян получили книжные сертификаты в подарок. Сеть «Читай-город» проанализировала, какие книги покупают на подарочные карты. В начале февраля 2025 года россияне приобрели более 12 тыс. сертификатов для близких. По данным за три года, чаще всего дарят сертификаты номиналом 500 рублей. Сейчас средняя цена книги в «Читай-городе» составляет 552 рубля.

В первой декаде февраля 2025 года по сертификатам чаще всего покупали:

«Если все кошки в мире исчезнут» Генки Кавамуры; «Хороших девочек не убивают» Холли Джексон; «Поклонник» Анны Джейн; «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки; «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова; «1984» Джорджа Оруэлла; «Убийства и кексики» Питера Боланда; «Человек недостойный» Осаму Дадзая; «Спеши любить» Николаса Спаркса; «Девочка с лисьим хвостом. Т.1» Сон Вон Пхён.

Алина Бицутина / Предоставлено пресс-службой «Читай-город»

В 2024 году россияне покупали художественную литературу в три раза чаще, чем нон-фикшн. Наибольшей популярностью пользовались классические и современные романы, всего продано более 195 тыс. экземпляров. В топ-5 вошли: «Три товарища» Ремарка, «Если все кошки в мире исчезнут» Кавамуры, «1984» Оруэлла, «Портрет Дориана Грея» Уайльда и «Мастер и Маргарита» Булгакова.

Детская литература заняла второе место: продано 122 тыс. экземпляров. В числе лидеров: «Чебурашка» Масловой, «Гарри Поттер и философский камень» Роулинг, «Коралина» Геймана, «Девочка с лисьим хвостом» Пхён и «Девочка, которая не видела снов» Дерст.

Фантастика и фэнтези на третьем месте с 91 тыс. экземпляров. Самые популярные: «Четвертое крыло» Яррос, «Благословение небожителей» Тунсю, «Ужасы Фазбера» Коутона и Купер, «Пять ночей у Фредди. Серебряные глаза» Брид-Райсли и Коутона, «Кладбище домашних жЫвотных» Кинга.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Детективы выбирали реже, но все же продали 62 тыс. экземпляров. В топ-5 вошли «Десять негритят» Кристи, «Внутри убийцы» Омера, «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Дашкевича, «Убийства и кексики» Боланда и «Убийство в Восточном экспрессе» Кристи.

Книги по психологии замыкают пятерку лидеров: продано 55 тыс. экземпляров. Самые популярные: «К себе нежно» Примаченко, «Кафе на краю земли» Стрелеки, «Атомные привычки» Клира, «Сказать жизни «Да!» Франкла и «Ребенок в тебе должен обрести дом» Шталь.

Через сервис «Книга в подарок» в интернет-магазине чаще всего заказывали: «Черная риторика» Бредемайера, «Самый богатый человек в Вавилоне» Клейсона, «Круть» Пелевина, «Маленькие женщины» Олкотт и «Я больше не могу!» Чаттерджи.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова