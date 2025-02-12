Цены на бумажные книги в России выросли на 7–10%

Это связано с ростом себестоимости производства, включая удорожание полиграфических услуг, бумаги, логистики и комиссий маркетплейсов

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2025 года цены на бумажные книги в России увеличились на 7—10%, пишет «Российская газета». Это связано с ростом себестоимости производства, включая удорожание полиграфических услуг, бумаги, логистики и комиссий маркетплейсов. По данным издательств, стоимость полиграфии за последний год выросла на 20%, а транспортировка и хранение книг подорожали более чем на 20%. Средняя розничная цена книги теперь составляет около 500 рублей, что на 8% выше уровня прошлого года.

Издательства объясняют повышение цен невозможностью компенсировать рост затрат. Например, в «Эксмо» заявили о повышении цен на 7%, а в АСТ — на 5—10%. Генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев отметил, что издательство старается поддерживать спрос совместными акциями с маркетплейсами и розничными магазинами. При этом эксперты подчеркивают, что книги в России остаются в 2—2,5 раза дешевле, чем в Европе и США.

Генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рост цен затрудняет работу книжных магазинов. В 2024 году закрылось 220 магазинов — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Основной причиной называют ценовой демпинг на маркетплейсах. Скидки в дни распродаж достигают 50—70%, что снижает рентабельность традиционной розницы. Эксперты считают, что для восстановления баланса необходимо ограничить возможность маркетплейсов устанавливать минимальные цены без согласования с издательствами.

На фоне повышения цен спрос на бумажные книги замедляется. В денежном выражении продажи выросли всего на 8%, а количество проданных экземпляров увеличилось лишь на 1%. Это заставляет читателей переходить на электронные и аудиокниги. За последние два года средняя цена книги выросла на 40%, что делает чтение менее доступным для части аудитории.

Тем не менее некоторые издательства демонстрируют положительные результаты. Например, «Альпина» увеличила отгрузки книг в экземплярах на 24%, а выручку — на 14%. Популярностью пользуются художественная литература и книги по саморазвитию. Эксперты связывают это с растущим интересом к жанровой прозе и стремлением читателей развивать навыки и заботиться о себе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди ключевых вызовов для отрасли остаются санкции и дефицит оборудования из Европы. Типографии испытывают нехватку комплектующих и красок, что увеличивает сроки выпуска продукции и ее себестоимость. Переориентация на китайских поставщиков частично решает проблему, но создает новые сложности.

Эксперты считают, что для развития книжного рынка необходимо тесное сотрудничество с другими креативными индустриями, такими как кино и театр. Это может стимулировать интерес к книгам через адаптации произведений. Также важно поддерживать национальных авторов, развивать детскую литературу и интегрировать книги в программы вроде «Пушкинской карты».

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Екатерина Петрова