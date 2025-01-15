Курьеры и IT-специалисты вошли в список самых высокооплачиваемых работников января

Фото: Елизавета Пуншева

Средняя предлагаемая россиянам зарплата в январе достигла 74,7 тыс. рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование hh.ru.

Самыми высокооплачиваемыми профессионалами на рынке труда в этом месяце стали брокеры, агенты по недвижимости, ИТ-специалисты и курьеры.

Так, брокерам в январе предлагают зарплату в 265 тыс. рублей, DevOps-инженерам и дата-сайентистам в ИТ — 250 тыс. рублей, а программистам — 152,1 тыс. рублей. Агенты по недвижимости могут зарабатывать 179,1 тыс. рублей. Курьерам готовы платить 156,8 тыс. рублей.

В список низкооплачиваемых профессий месяца вошли воспитатели, мерчендайзеры и психологи, которым предлагают по 45 тыс. рублей, уборщики и дворники, которым готовы платить 39,6 тыс. и 37,4 тыс. рублей соответственно.

— Место водителей в списке высокооплачиваемых профессий заняли курьеры в начале 2025 года. А из антирейтинга низкооплачиваемых профессий по сравнению с концом 2024 года выбыли операторы кол-центра, — прокомментировали результаты исследования в пресс-службе сервиса.



Напомним, в Казани в январе больше всего готовы платить сервисному инженеру, занимающемуся гарантийным и коммерческим обслуживанием сельхозтехники. Работодатель предлагает зарплату до 180 тыс. рублей.

Елизавета Пуншева