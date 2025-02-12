Владимир Путин пожелал успехов новому руководителю Сирии Ахмеду Шараа

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин пожелал успехов новому руководителю Сирии Ахмеду Шараа в решении актуальных задач, стоящих перед его правительством. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Также Путин подчеркнул принципиальную позицию России в поддержке единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства, отметив необходимость реализации мер, направленных на устойчивую нормализацию в стране.

Лидеры обсудили важность активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения. Путин также подтвердил готовность России продолжать содействие улучшению социально-экономической ситуации в Сирии, включая гуманитарную помощь населению.



Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация на Украине и возможные пути ее разрешения.



Анастасия Фартыгина