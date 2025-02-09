Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным об Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация на Украине и возможные пути ее разрешения. Об этом Трамп рассказал в интервью газете New York Post, передает «Газета.ru».

Детали и продолжительность беседы Трамп предпочел не раскрывать, отметив лишь, что Владимир Путин обеспокоен гибелью солдат в зоне конфликта и «действительно небезразличен» к этой проблеме, стремясь к прекращению боевых действий.

Трамп также заявил о наличии у него «конкретного плана» для завершения российско-украинского конфликта и выразил надежду на его скорую реализацию, подчеркнув свое стремление «покончить с этой чертовщиной».

Напомним, в январе Трамп заявил, что желает встретиться с Путиным «в ближайшее время». Ранее он также не исключил возможности прекращения поставок американского оружия на Украину и заявил о своей готовности к встрече с российским лидером.

Рената Валеева