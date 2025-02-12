Власти Казани пообещали капремонт дому на Гаспринского, построенному «на совесть»

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил дом №31 по улице Гаспринского в Старо-Татарской слободе и сообщил жителям о запланированном на этот год капитальном ремонте. Об этом пишет пресс-служба исполкома города.

— Дом не такой уж старый, ему всего 30 лет, обычно мы заходим с программой в МКД, построенные 50—60 лет назад, но, видимо, так «хорошо» построили, — иронично отметил глава города.

Метшин пообещал отремонтировать фасад, кровлю, инженерные коммуникации и подъезды дома.

— Мы сейчас хотим, чтобы жители согласовали новый фасад дома, предложили им несколько вариантов. По просьбам жильцов мы увеличим бюджет и, помимо фасада и крыши, еще отремонтируем инженерные коммуникации и подъезд, — заявил он.

Дом №31 по ул. Гаспринского строился поэтапно с 1994 по 1996 год. В ходе капитального ремонта планируется утеплить стены, обновить штукатурку и отмостки входных групп. Также будет капитально отремонтирована протекающая крыша, заменена система центрального отопления, электрика, узел погодного регулирования, водоснабжение и водоотведение.



— В этом году мы капитально отремонтируем дом, поэтому во дворе будет много строительной техники. Чтобы одни работы другим не мешали, мы зайдем с республиканской программой в ваш двор уже в следующем году, — заверил Ильсур Метшин.

Ремонт придомовой территории будет проведен в 2026 году в рамках республиканской программы «Наш двор».

Приступить к капитальному ремонту дома планируется после проведения торгов и определения подрядной организации, а завершить все работы — к сентябрю. Улучшения коснутся 87 жителей МКД.

Метшин также отметил, что в 2024 году планируется отремонтировать 226 домов, что больше, чем в прошлом году (179 домов).

Рената Валеева