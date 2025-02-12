Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощенной сдаче ОГЭ

Фото: Максим Платонов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий сдачу ОГЭ только по русскому языку и математике в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия — Алания.

Законопроектом предлагается ввести особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и СПО в 2025 году в указанных пяти субъектах. Для получения аттестата ученикам потребуется сдать ОГЭ только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике — вместо четырех.



Правительство поддержало законопроект при условии его доработки.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что законопроект об изменении правил проведения итоговой аттестации в 9-х классах будет рассмотрен в приоритетном порядке. По его словам, в случае успешной реализации пилотного проекта данная инициатива может быть распространена на всю территорию России.

Госдума также рассматривает возможность расширения списка регионов. Подробнее о том, как законопроект может отразиться на системе образования, — в материале «Реального времени».



Рената Валеева