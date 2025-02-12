Госдума может расширить список регионов с упрощенной сдачей ОГЭ

Фото: Максим Платонов

Госдума рассматривает возможность расширения списка регионов, в которых ученики 9-х классов смогут сдавать в рамках Государственной итоговой аттестации только два обязательных экзамена — русский язык и математику. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

Изначально законопроект предусматривал особый порядок проведения ГИА только в пяти регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Однако, по словам Володина, в Госдуму поступает большое количество обращений от других регионов, желающих присоединиться к пилотному проекту.

— Мы получаем большое количество обращений с просьбой расширить перечень пилотных проектов, регионы обосновывают свое участие в этом эксперименте. Поэтому ко второму чтению не исключено, что этот список будет расширен. И те регионы, которые обоснуют необходимость своего участия и будут подготовлены к пилотному проекту, к участию в нем, конечно, мы рассмотрим на предмет включения, расширения этого списка, — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин отметил, что каждое обращение будет рассмотрено индивидуально, и решение о включении новых регионов будет приниматься на основе обоснованности заявки и готовности к реализации пилотного проекта.

Подробнее о том, как законопроект может отразиться на системе образования, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева