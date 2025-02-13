Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -8 градусов
Утром в отдельных районах возможен туман
Сегодня в Татарстане ожидаются облачная погода и небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер западный 5—10 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани ожидается от -4 до -6 градусов. Местами прогнозируется небольшой снег.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.