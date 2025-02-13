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Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -8 градусов

07:00, 13.02.2025

Утром в отдельных районах возможен туман

Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -8 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидаются облачная погода и небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер западный 5—10 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани ожидается от -4 до -6 градусов. Местами прогнозируется небольшой снег.

Галия Гарифуллина

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