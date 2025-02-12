Космонавт «Роскосмоса» Песков отправится на МКС в составе экипажа Crew-10 12 марта

Фото: Дарья Пинегина

Космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков отправится на МКС в составе экипажа Crew-10 уже 12 марта. Об этом сообщило NASA во вторник, пишет ТАСС.

— Запуск Crew-10 планируется на 12 марта, — говорится в официальном сообщении. В состав экипажа, помимо Кирилла Пескова, вошли астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Прибытие Crew-10 ознаменует завершение миссии Crew-9, которая в настоящее время находится на МКС.

— Миссия Crew-9, как ожидается, вернется на Землю после завершения передачи дел новоприбывшему экипажу Crew-10, что займет несколько дней, — добавили в NASA.

Ожидается, что в середине марта МКС покинут космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов и астронавты Ник Хейг, Сунита Уильямс и Барри Юджин Уилмор.

Возвращение Уильямс и Уилмора затянулось из-за проблем с кораблем Boeing Starliner, на котором они были доставлены на МКС в июне 2024 года. Изначально их миссия была запланирована на 8 дней, однако из-за технических неисправностей сроки возвращения неоднократно переносились.

В итоге NASA приняло решение вернуть астронавтов на Землю на корабле Crew Dragon. Экипаж Crew-9, отправившийся на станцию в сентябре 2024 года, был сокращен вдвое, чтобы освободить места для Уильямс и Уилмора при возвращении. Вместо четырех специалистов на МКС полетели Горбунов и Хейг.

Рената Валеева